Atp Finals, iniziata la vendita dei biglietti per l'edizione 2024

Sno trascorse poco più di tre settimane dalla conclusione dell'edizione 2023 delle Atp Finals, con il trionfo di Nole Djokovic nell'atto conclusivo contro il nostro Jannik Sinner, che è già partita la macchina organizzativa per il 2024.

"Per chi non vuol perdere neanche un quindici della magica settimana del Palaolimpico, o per chi desidera fare il più bel regalo di Natale che un appassionato di tennis possa sognare, è tempo di cliccare sulla sezione biglietteria del sito ufficiale del torneo per acquistare il prezioso tagliando": ha fatto sapere la Fitp in una nota.

"Dalle ore 15 di mercoledì 13 dicembre i tesserati della Fitp godranno del diritto di prelazione per l’acquisto dei tagliandi, con possibilità di usufruire di uno sconto del 20% sul singolo biglietto o del 10% sull’abbonamento; dalle ore 15 di venerdì 15 dicembre scatterà, invece, la vendita libera aperta a tutti. La 55ma edizione del torneo, che per il quarto anno consecutivo si disputerà sul campo indoor del Palaolimpico di Torino, vedrà impegnati i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio definiti dalla ‘Pepperstone ATP Live Race to Torino’, la classifica che di settimana in settimana si aggiornerà prendendo in considerazione solo i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare 2024".

"Le Nitto ATP Finals del mese scorso sono andate in archivio con un clamoroso successo sportivo, di pubblico e di impatto socio-economico: nel corso della settimana, chiusa con la finale dei sogni vinta da Novak Djokovic su Jannik Sinner, sono stati venduti 174.402 biglietti (di cui 124.804 spettatori unici), ed è stato generato un impatto economico totale di 306,3 milioni di euro, successo che Torino è pronta a ripetere e, se possibile, a migliorare ulteriormente fra 11 mesi esatti".