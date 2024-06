Trent'anni di Orchestra Nazionale Rai: a settembre la replica dei due concerti inaugurali del 1994

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino spegne 30 candeline e lo fa con due concerti che inaugurano la nuova stagione 2024/2025 il 25 e il 30 settembre all’Auditorium Rai.

Si tratta di due date curate dal direttore Andrés Orozco-Estrada che ricalcano esattamente i primi due concerti della neonata orchestra nel settembre 1994.

Strauss, Stravinskij, Ravel, Schumann e Brahms

Due appuntanti con musiche di Strauss, Stravinskij, Ravel, Schumann e Brahms, da Der Rosenkavalier a Bolero.

“Per me essere direttore di questi due programmi seguendo questa tradizione è un onore - spiega il direttore - La stagione come sempre la voglio un po’ più ricca di concerti. Abbiamo due solisti giovani, Pablo Ferrandez violoncellista e Maria Duenas, violinista. I finali di stagione saranno sulla Belle Époque. Due programmi fantastici con musiche di Debussy, Ravel e Stravinskji”.

Un ricco programma fino a giugno 2025

Il ricco programma che si estenderà da ottobre fino a giugno 2025 prenderà omaggi a Berio, Šostakoviç e Eötvös negli anniversari della loro morte. Sul palco dell’Auditorium Rai si alterneranno bacchette come Fabio Luisi, Andrea Battistoni, Ottavio Dantone, Marc Albrecht e solisti come Marie-Ange Ncugi e Mario Brunello.

Anche quest’anno si terrà il consueto concerto di Natale il 22 dicembre con Lo Schiaccianoci.

Per info e programma completo: https://www.raicultura.it/orchestrarai

https://www.raicultura.it/orchestrarai