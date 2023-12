Albifrutta, la cooperativa frutticola fiore all’occhiello della provincia di Cuneo

Albifrutta di Costigliole Saluzzo è la cooperativa di produttori di frutta della Provincia di Cuneo, composta da oltre 100 soci che stagionalmente conferiscono ingenti quantitativi di frutta alla cooperativa, per essere poi destinati alle provincie di Cuneo e Torino, al resto dell’Italia e, in piccola parte, anche all’estero.

Un rigoroso disciplinare interno sottopone i produttori a cure ed attenzioni dedicate alla raccolta, al fine di ottenere un prodotto al meglio delle caratteristiche organolettiche e che si distingua per qualità, bellezza e bontà. Albifrutta, inoltre, si impegna da sempre a garantire al cliente finale prodotti controllati, certificati e di alta qualità rispettando tutte le normative. E infatti, tutta la catena produttiva di Albifrutta è riconosciuta come cooperativa competente e professionale all’interno del mercato ortofrutticolo altamente competitivo non solo nella Provincia di Cuneo.

Flavio Lovera, deus ex machina di Albifrutta, è il punto di riferimento per i produttori, per i clienti e per tutti coloro che si trovano ad interagire con la cooperativa. Instancabile, preciso, rigoroso, perspicace e sempre sorridente, è l’uomo che, da 35 anni in azienda, ha consentito all’Albifrutta di crescere costantemente negli anni. “Allevato” in Albifrutta, dopo la formazione in Agraria Flavio ha fatto praticamente tutta la gavetta passando attraverso i vari reparti guidato dagli abili insegnamenti del Direttore storico Giovanni Gozzarino, per poi ottenere la direzione e via via ha potuto imprimere la sua forza e passione all’Azienda.

Oggi Albifrutta è ottimamente posizionata soprattutto sui mercati italiani medio-piccoli, essendo in grado di gestire sia la vendita della singola cassetta che quella di un autotreno, e principalmente rifornisce coloro che necessitano di quantitativi minori rispetto agli intermediari internazionali, che smerciano solo grandi carichi. Che si tratti di fruttivendoli, supermercati, o ambulanti, sono sempre realtà che richiedono qualità del prodotto, e a cui Albifrutta risponde sempre con precisione fornendo prodotti con un rapporto prezzo qualità che consente anche la soddisfazione dei consumatori finali. Poi, una parte minore viene venduta all’estero, a pochi e selezionati grossisti.

Anche nei periodi più difficili per il mercato di riferimento, dovuto a turbolenze climatiche ed economiche, la direzione è stata sempre quella improntata al buon senso e alla prudenza, consentendo di realizzare comunque i risultati attesi.

Ma Flavio possiede anche una vena ingegnosa: è infatti sua la geniale modifica effettuata alla macchina calibratrice, in collaborazione con la ZetaPack che la produce, di inserire un led luminoso che segnala la pezzatura corretta da prelevare manualmente ogni volta dal nastro trasportatore. Ciò consente la velocità e la precisione nella cernita delle varie misure, senza manipolare inutilmente i frutti e conservarne la qualità ai massimi livelli.

A partire dal pannello di regolazione e pesatura dei frutti, il nastro procede con estrema precisione, con gli addetti che possono svolgere in tutta serenità la cernita “automatizzata”, escludendo errori di pezzatura e consentendo il perfetto incassettamento dei frutti. Questa cernitrice, così impostata, è particolarmente utile per quelle lavorazioni come ad esempio la mela Golden, segnatamente delicata e che patirebbe una eccessiva manipolazione. Ma in altre stagioni, ogni frutto viene scelto e lavorato con precisione dal macchinario e dagli addetti. Da giugno a fine agosto vengono lavorati circa 8-10.000 quintali di albicocche e da settembre fino alla fine della nuova raccolta circa 40-45.000 quintali di mele Gala e Golden.

La merce con le giuste caratteristiche di raccolta e di qualità viene venduta direttamente senza ricorrere a lavorazioni, il passaggio è diretto, dal produttore al consumatore.

Sono circa 35/40 i lavoratori stagionali in estate, e 20/25 in inverno.

Il segreto di tutto ciò, è doveroso ricordarlo, sta nell’ottima simbiosi che si è creata all’interno dell’azienda, a partire dai produttori sempre più attenti a produrre frutta di qualità, ai vari reparti tecnici e operativi, che lavorano per mantenere alto il nome Albifrutta. A tutti loro va il sentito ringraziamento da parte di Flavio.

Ad Albifrutta e a Flavio Lovera si deve anche il tenace lavoro per la realizzazione del marchio a tutela dell’Albicocca tonda di Costigliole, varietà autoctona pregiata per gusto e proprietà, da alcuni anni apprezzatissima sul mercato nazionale e che, ogni anno, vede aumentare la propria produzione nei territori costigliolesi.

Un’altra significativa attività di Albifrutta è la fornitura di frutta stagionale, adeguatamente preparata, per la realizzazione artigianale di succhi e nettari di frutta a proprio marchio, così come la preparazione specialistica per Aziende di trasformazione di frutta , come quelle della frutta candita.

Infine, ma non per ultimo, Albifrutta ha creato uno spaccio all’interno del proprio stabilimento, aperto al pubblico, per la vendita di prodotti ortofrutticoli di stagione di produzione dei propri soci, che riscuote ormai da alcuni anni un forte successo. Mediamente sono 150 gli scontrini giornalieri battuti, grazie al passaparola, per la spesa di frutta e ortaggi di stagione che attirano consumatori attenti alle produzioni locali di qualità coniugate agli ottimi prezzi. Per fornire un servizio completo, per alcuni frutti come gli agrumi in inverno, vengono coinvolte aziende agricole siciliane “amiche”, ovvero che condividono la medesima cura e attenzione alla qualità.

Flavio Lovera e tutta l’Azienda desiderano augurare Serene Feste a tutti i loro clienti italiani ed esteri.