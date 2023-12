Nuova vita per gli alloggi Atc in Strada delle Cacce. Uno dei residenti: "Nel mio appartamento temperatura aumentata di tre gradi"

Nuova vita per gli alloggi Atc in Strada delle Cacce

Sono finalmente a posto gli alloggi Atc di Strada delle Cacce, nella periferia sud di Torino, dopo i lavori di ristrutturazione portati avanti dall'azienda BKMM. Un lavoro di riqualificazione costato circa due milioni di euro e realizzato grazie ai fondi del Superbonus 110%.

Trenta gli appartamenti interessati

I lavori hanno interessato 30 alloggi e grazie ai fondi Superbonus per i residenti l'intervento è stato a costo zero. È stata anche aggiunta della lana di vetro per il sottotetto, sono stati integrati degli oscuranti sulla facciata per migliorare il risparmio energetico e sono stati riqualificati i davanzali a cui sono state aggiunte le luci con il crepuscolare.

Il progetto di ristrutturazione ha avuto come unico interesse quello di ridare vita alla struttura migliorando anche l'impatto ambientale degli alloggi. Il condominio ha migliorato di 4 classi energetiche la propria condizione favorendo una migliore qualità di vita per i residenti.

Temperatura aumentata di 3 gradi

"All'interno del mio appartamento il riscaldamento è aumentato di tre gradi – ha raccontato il signor Giovanni, residente in uno degli alloggi Atc di Strada delle Cacce – entro poco tempo scopriremo se anche la bolletta diminuirà grazie a questi interventi".

"A maggio avremo i risultati del risparmio energetico effettivo riscontrato dai residenti– ha commentato il presidente di Atc Emilio Bolla – in questo cantiere c'è stata una testimonianza importante della collaborazione tra residenti, imprese e tecnici Atc".

"Grazie ad un lavoro di squadra tutti questi progetti vengono realizzati, la Regione ha preso questo settore a cuore – ha dichiarato il Consigliere regionale di Forza Italia Alessandra Biletta – Atc è da valorizzare portando avanti tutto quello che è ancora in cantiere per il bene dei cittadini".