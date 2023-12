Grugliasco, iniziato il conto alla rovescia per il Gran Concerto di Natale

Lavora da sempre con una forte caratteristica sociale, culturale ed ambientale, creando per i ragazzi sistemi di relazione all’interno della scuola, aiutandoli nella socializzazione. La finalità è quella di trasmettere attraverso la Musica e l’amore per l’Arte in generale un complemento all'educazione dei ragazzi. L'obiettivo che ispira da oltre 30 anni l’Associazione Musica Insieme APS è infatti quello di far sì che la Musica sia un momento importante per il percorso di crescita dei suoi allievi, che li abitui ad essere consapevoli delle bellezze della vita per essere capaci e desiderosi di ricercarle sempre, avendo una valida alternativa alle brutture e alla violenza. Da sempre obiettivo primario dell’Associazione è formare piccoli e grande ensemble per favorire l’apprendimento e la condivisione della Musica anche fra strumentisti in erba; l’Associazione infatti è rappresentata da molte realtà, come cinque Orchestre, vari Ensemble da Camera, due Cori, un Gruppo Percussioni e una decina di Band moderne all’interno del Progetto “Modern Music Academy”. Di grande prestigio è la Convenzione stipulata nel 2017 con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, e nel 2022 con il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, con la possibilità di orientare il percorso formativo degli studenti e prepararli agli esami per le Certificazioni del Conservatorio. Dal 2020 l’Associazione è accreditata al MIUR del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Dal 2021 è anche Sede certificata e Centro Esami Internazionali del Trinity Music College London e RSL Awards. L'Associazione propone Corsi di Musica per bambini, per giovani e per adulti, ma anche Concerti, Laboratori e progetti musicali nelle Scuole, Lezioni-Concerto, collaborazioni ed eventi musicali dedicati alla Solidarietà e alla Beneficenza.

Questo lavoro genera eventi e spettacoli su tutto il territorio nazionale, di grande impatto artistico ed emotivo, con il consenso di pubblico e critica, che hanno già visto coinvolti alcuni importanti artisti del panorama musicale, come Stefano Bollani, Giò di Tonno, Fabio Gurian, Alberto Varaldo, Enrico Dusio, Silvio Bresso, Dario Destefano, Band DiscoInferno e molti altri. Recentemente ha realizzato 3 concerti in Austria rappresentando l’Italia, con la sua Orchestra Magister Harmoniae, punta di diamante dell’Associazione, al prestigioso “Summa Cum Laude International Youth Music Festival” suonando nella prestigiosa Sala Dorata del Musikverein di Vienna, nella Sala Haydnsaal del Castello Esterhàzy e al MuTh Theatre di Vienna.