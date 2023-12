Annullata la cena di beneficenza, FdI e Nazione Futura riportano questa sera il generale Vannacci a Torino

Dopo lo stop alla serata di beneficenza con i Lions Club, Fratelli d'Italia riporta questa sera il generale Roberto Vannacci a Torino. L'appuntamento è alle 18:30 al Centro Studi San Carlo in via Monte di Pietà per presentare il suo libro “Il mondo al contrario”.

L'evento è stato organizzato oggi in collaborazione con Rinascimento europeo: all'appuntamento prenderanno parte il vicepresidente di Nazione Futura e consigliere comunale a Torino Ferrante De Benedictis e il portavoce di Rinascimento europeo l'avvocato Stefano Commodo.

Annullata la cena di beneficenza

Nelle scorse ore è stata annullata, non tra le polemiche, la cena di beneficenza prevista questa sera con il generale Roberto Vannacci organizzata dal Lions Club. La serata doveva svolgersi in un circolo ricreativo dei dipendenti del Comune di Torino: il costo era di 35 euro e l'obiettivo era raccogliere fondi per la cardiochirurgia pediatrica.

Un "tentativo di censura" lo definisce Nazione Futura, che ha deciso di organizzare un confronto con Vannacci.

"Tutelare la libertà di espressione in Italia"