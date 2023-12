"Vannacci, Vannacci sei il capo dei pagliacci": gli studenti dei Collettivi in corteo accolgono così l'arrivo del generale a Torino

Forti contestazioni in via Roma per la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci "Il mondo al contrario", prevista alle 18.30 al Centro Studi San Carlo. L'evento è stato preceduto da numerose proteste da parte di centinaia di manifestanti.

Un muro di polizia ha circondato via Monte di Pietà per permettere l'evento organizzato da Nazione futura. In via Roma sono iniziate le proteste al grido: "Vannacci, Torino non ti vuole!" e anche "Vannacci appeso tu ci piaci". Anche se il coro più ascoltato è stato "Vannacci, Vannacci sei il capo dei pagliacci".