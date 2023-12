Ferrari: da oggi nei cinema il film sul magnate dell'automobile girato in parte in Piemonte

Presentato in concorso alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, da oggi il film Ferrari, sulla vita del magnate dell'automobile modenese diretto da Michael Mann e con protagonisti Adam Driver, Penelopez Cruz e Patrick Dempsey, è nelle sale di tutta Italia.

Realizzato nel corso dell’autunno 2022 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte è stato in parte registrato nella nostra regione: diverse riprese si sono tenute all’autodromo di Morano sul Po e sulla strada provinciale tra Brusasco e Verrua.

La Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte ha poi coinvolto i Comuni di Pontestura, Verrua Savoia, Coniolo, Morano sul Po, Casale Monferrato, Brusasco oltre a Città Metropolitana di Torino, AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po e Ente gestione delle aree protette del Po piemontese.

Le location scelte per la settimana di riprese (oltre alle 4 di preparazione) sono state impiegate per le scene che, nella finzione, sono legate alla Mille Miglia.

La trama

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il "Drake" decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.