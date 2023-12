La Regione punta a stabilizzare gli operai forestali

Un Ddl che ha lo scopo di “inquadrare e dare tutela giuridica e stabilità, anche di finanziamenti e dotazione di mezzi, agli operai forestali che rappresentano un asset fondamentale per la tutela del territorio”: lo ha spiegato l’assessore Marco Gabusi, introducendo il provvedimento nella seduta congiunta delle Commissioni terza e quinta, presieduta da Angelo Dago.

Si tratta di circa 350 operai forestali, dei quali una novantina a tempo determinato. Gli operai forestali, è stato ricordato, fanno parte del personale regionale, seppure con un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso.

Si è quindi svolta la discussione generale sul disegno di legge, che tecnicamente è intitolato “Norme in materia di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale e modifica all’articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, numero 4”. Sono intervenuti per chiarimenti Monica Canalis (Pd) e Valter Marin (Lega).