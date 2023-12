Ivrea, firmato l'accordo tra Comune e Politecnico di Torino per l'innovazione tecnologica e l'alta formazione

Il Politecnico di Torino e il Comune di Ivrea intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche per la Pubblica Amministrazione impegnandosi ad avviare rapporti di collaborazione in iniziative riguardanti programmi e attività di ricerca e trasferimento tecnologico, didattica e formazione, anche di terzo livello, ai fini di perseguire congiuntamente finalità di sperimentazione e innovazione in numerosi ambiti, tra cui le tecnologie digitali al servizio dell’uomo (Augmented Humanity).

L’obiettivo dell’accordo quadro sottoscritto da Politecnico di Torino e Comune di Ivrea, mira a promuovere un’azione su più fronti. Vedrà le due parti impegnarsi, tra l’altro, per organizzare seminari, corsi, strutture estive, stage e moduli didattici; realizzare studi e ricerche; organizzare meeting, congressi e conferenze; scambiare documentazione; favorire la collaborazione per progetti coinvolgendo altri enti e istituzioni del territorio.

Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, ha commentato: “è molto importante che il nostro Ateneo metta a disposizione del territorio le proprie competenze per supportare uno sviluppo tecnologico sostenibile, le possibilità offerte dai fondi del PNRR e nuove opportunità formative di upskilling e reskilling che contribuiranno a creare nuove opportunità di crescita”

“I nostri Comuni e le aree metropolitane sono oggi al centro di grandi trasformazioni: dalla sostenibilità ambientale e sociale alla transizione digitale, dall’adozione di nuovi modelli di governance della Pubblica Amministrazione alle scadenze indicate dal PNRR - ha dichiarato il Sindaco di Ivrea Matteo Chiantore - la collaborazione tra il Politecnico di Torino e il Comune di Ivrea si muove all’interno di un quadro complesso e altamente sfidante in cui formazione e competenza sono leve imprescindibili per una crescita duratura e per lo sviluppo di politiche che puntano alla sostenibilità sociale ed economica, alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche”.