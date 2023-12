Conoscete Gelindo? Fu il pastore piemontese che, per primo, giunse a Betlemme per adorare Gesù bambino

La storia di Gelindo, in fondo, si celebra in tutte le case in cui si allestisce un presepe

Lo scorso weekend, quello dell'8 dicembre, è quello in cui, per tradizione, vengono allestititi l'albero di Natale ed il presepe in vista delle festività.

Sono tantissimi i personaggi che popolano quest'ultimo, svolgendo mestieri tra i più antichi e diversificati. Tra questi i pastori che, affiancati e coadiuvati dai cani, tengono a bada e guidano il proprio piccolo o grande gregge di pecorelle durante il pascolo.

Ma sapete che il primissimo pastore a giungere al capezzale di Gesù bambino è piemontese?

Si chiamava Gelindo, a ricordare il gelo dell'inverno, e si inizia a parlare di lui in una commedia teatrale scritta e messa in scena intorno al XVII secolo, la più nota delle quali è quella intitolata "Il pastore Gelindo". Ancora prima, la tradizione orale colloca la nascita di questo pastore-contadino piemontese in epoca medievale, quando si adoravano i pastori con laudi cantate nella messa della mezzanotte. La tradizione vuole che sia stato proprio Gelindo ad aiutare Maria e Giuseppe a trovare la grotta dove far nascere il Bambinello. Si mise in viaggio dalle valli piemontesi giungendo fino a Betlemme, seguendo la scia dell'unica stella che illuminava il cielo di quella notte, la Cometa.