Doppio incidente questa mattina: fuori strada un mezzo verso Volpiano, a Bruere si schianta un bus di turisti irlandesi

Doppio incidente questa mattina sulle autostrade e tangenziali di Torino: il primo, all’interno dello svincolo di Bruere della tangenziale, in direzione Milano, ha visto coinvolto un pulmino a 9 posti, che trasportava turisti irlandesi. Due le persone ferite, soccorse e portate in codice verde all'ospedale di Rivoli.

Nel secondo caso, invece, incidene sulla A5 (tra Volpiano e Torino) in direzione Torino. Il mezzo coinvolto, per una dinamica ancora da accertare, è uscito di strada e poi si è ribaltato. Anche in questo caso i feriti sono due, uno in codice verde e uno in codice giuallo al San Giovanni Bosco.



In entrambi i casi, nessuna particolare ripercussione sul traffico.