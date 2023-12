Prigioni da incubo, al carcere di Torino "battuto" il record di aggressioni ai poliziotti: si arriva a quota 41

Detenuti che quasi quotidianamente aggrediscono il personale di polizia penitenziaria per ottenere il trasferimento in altri istituti. Un fenomeno in crescita secondo l'Osapp, che riferisce della 41ª aggressione al carcere di Torino dell’anno 2023 e di un totale di 43 agenti feriti. Nel 2022 le aggressioni erano state 39 con 72 agenti feriti.



Nel pomeriggio di ieri, 15 dicembre, intorno alle 15:30, denro il padiglione B del carcere di Torino mentre il personale provvedeva alle operazioni di invio all’aria dei detenuti che la mattina svolgono attività lavorativa, due detenuti stranieri che non ne avevano diritto hanno prima minacciato il capoposto verbalmente, poi con forza lo hanno spinto ed uno di loro ha rovesciato due tavoli di cui uno rompendolo e con le gambe di quest’ultimo ha colpito l’altro agente cola’ di servizio.





L’Agente colpito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria per le cure del caso da dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.





A lanciare l'allarme, è il sindacato dell'Osapp: "Il carcere di Torino è completamente fuori controllo e nel totale sbando; gli agenti sono sotto attacco ogni giorno e nessuno fa nulla nel silenzio più assordante dei vertici locali, dei vertici regionali e del DAP (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) tanto che immobilismo e inerzia regnano sovrani. Ogni giorno, per la drammatica grave carenza di organico il personale svolge più mansioni e contemporaneamente assicura più posti di servizio come accaduto nella giornata di ieri e come accade tutti i giorni, tanto che ieri c’erano solo due agenti in un piano anziché quattro a fronte della grave penuria di organico".