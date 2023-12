Chiara Ferragni chiede scusa per la vicenda pandoro Balocco: “Devolverò un milione di euro al Regina Margherita”

Chiara Ferragni fa marcia indietro e chiede scusa per gli errori di comunicazione nella campagna fatta l’anno scorso per il pandoro Balocco. "Devolverò un milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini" ha annunciato con un video - con gli occhi lucidi - sul suo profilo social, dopo giorni di silenzio.

Per la vicenda sollevata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, l’imprenditrice digitale è stata sanzionata nei giorni scorsi per oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta.

"Mi sono resa conto di avere fatto un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro per il futuro separando qualsiasi attività di beneficenza da attività commerciale". Ancora non si sa come l’influencer si accorderà con il Regina Margherita per l’impiego della cifra promessa ma promette di non mancare più di chiarezza. "Vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti".

La vicenda giudiziaria intanto va avanti. Ferragni infatti ha deciso di impugnare il provvedimento dell’AGCM: “Lo ritengo sproporzionato, ma se la sanzione definitiva dovesse essere inferiore a quella decida dall’AGCM la differenza sarà aggiunta a quella devoluta al milione di euro”.

Fagioli: "Potremo migliorare il percorso di cura dei bambini"

"Che si tratti di poche decine di euro o di cifre molto alte, come sempre mi sento di ringraziare chi decide di fare beneficenza per la generosità dimostrata. E questo caso non è certo diverso. Valuteremo congiuntamente in quale modo utilizzare queste risorse che potranno offrire un grande aiuto ai nostri bambini", ha subito commentato il Direttore del Dipartimento di patologia e cura del bambino del Regina Margherita, professoressa Franca Fagioli. "Certamente potremo pensare a migliorare ulteriormente il percorso di diagnosi e cura dei nostri bambini con percorsi umanizzati e innovati tecnologicamente ad alta innovazione tecnologica".

Il Codacons: "Vergognose le lacrime di coccodrillo"

"Da Chiara Ferragni arrivano oggi vergognose lacrime di coccodrillo per ripulire la sua immagine pubblica dopo la multa dell’Antitrust sul caso Balocco": inizia così invece il puntuale attacco del Codacons, promotore assieme ad Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi dell’esposto all’Autorità da cui è scaturita la sanzione. Proprio oggi lo stesso Codacons ha annunciato il deposito di un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia per l’ipotesi di truffa aggravata. "Non scuse e mai più beneficenza da chi finge di pentirsi e tenta di ricattare i giudici con promesse di donazioni finalizzate ad ottenere una riduzione della sanzione".