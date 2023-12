B&B Village in Valchiusella. La nuova campagna di crowdfunding per creare il villaggio degli uccelli e dei pipistrelli

Nel bosco di Issiglio, nel quale verrà realizzato il villaggio degli uccelli e dei pipistrelli, le cortecce bianche delle betulle e quelle nere dei cerri si alternano dando vita ad uno spettacolo visivo raro. Da qui l’idea di mettere a dimora, proprio in questo bosco, 49 cassette nido per passeriformi, 19 per i pipistrelli e 2 per i rampichini: Le popolazioni di passeriformi e pipistrelli sono in declino a livello mondiale a causa del modo in cui l’essere umano utilizza il territorio. Se questo trend non cambia, rischiano di sparire. Ciascuna di loro ha un ruolo preciso negli equilibri dell'ecosistema. Un gesto semplice ma concreto, che contribuirà alla salvaguardia di questi preziosi ecosistemi, realizzato grazie all'Associazione Togreenther - Territori Sostenibili, con il supporto del Consorzio Forestale del Canavese.

Partecipando alla campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - sarà possibile adottare un nido, prendere parte alle pulizie dei nidi che avverranno a partire dall’anno prossimo e rimanere aggiornato sugli abitanti del villaggio stesso. Nel bosco di cerri di Issiglio si trovano alcuni pannelli informativi e dei percorsi per esplorare la zona in totale sicurezza, insieme ad alcune nuove piantine, messe a dimora di recente.

La campagna di raccolta fondi è un’azione sviluppata dall’Ente, all’interno di un percorso capacitante sul fundraising e di approfondimento e conoscenza dello strumento di crowdfunding, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «SIMBIOSI – Insieme alla natura per il Futuro del Pianeta» (Missione Proteggere l’Ambiente - Obiettivo Pianeta) che intende stimolare progettualità concrete e sostenibili volte a migliorare la quantità e la qualità del capitale naturale, proteggere, valorizzare e ripristinare gli ecosistemi marini, terrestri (anche agricoli) e contrastare la perdita di biodiversità, nei territori di Piemonte e Liguria.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/b-b-village-birds-and-bats-village-in-valchiusella-crea-con-noi-il-villaggio-degli-uccelli-e-dei-pipistrelli/