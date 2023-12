La carica dei 51, ma in allevamenti-lager. Indagati due allevatori e un veterinario: tenevano i cani in condizioni "precarie"

Erano tenuti in pessime condizioni, dentro locali inagibili e con l'aria resa irrespirabile dagli escrementi lasciati sul pavimento. 51 cani, di cui 20 cuccioli, sono stati messi in salvo dalla polizia locale di Torino, che una settimana fa, il 12 dicembre, insieme ai carabinieri Forestali di Volpiano e Pinerolo, ai carabinieri del Cites e ai veterinari dell’ASL Città di Torino, ha effettuato una perquisizione nelle abitazioni e nei negozi di due allevatori nel pinerolese e nella prima cintura di Torino nord.

Il blitz ha portato al sequestro dei 51 animali: nella nota della stessa polizia locale si legge che i cani erano "tenuti in condizioni precarie e incompatibili con la loro natura. I locali in cui vivevano gli animali avevano i pavimenti cosparsi di escrementi e l’aria all’interno dell’ambiente era irrespirabile".

L'indagine era partita da una denuncia nel maggio scorso relativa alla presenza di un allevamento di animali all’interno di due appartamenti in Barriera di Milano. Le verifiche degli agenti avevano portato alla denuncia a piede libero di due sorelle per ‘detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura’ e, successivamente, alcuni dettagli presenti nei materiali sequestrati avevano consentito di collegare la figura del veterinario di cui si avvalevano le due denunciate ad altri due allevatori.

L’allevatore del pinerolese è indagato per il reato di ‘detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura’, mentre l’allevatore della prima cintura nord dovrà rispondere del reato di esercizio abusivo della professione di veterinario. Il veterinario invece, in concorso con entrambi gli allevatori, è indagato per il reato di falso ideologico. Gli animali posti sotto sequestro sono stati affidati in custodia agli stessi allevatori a seguito di un'accurata pulizia e sanificazione dei locali di detenzione.