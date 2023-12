Tutto pronto per Monet On ice: tra i protagonisti Clement Pinel, Keegan Messing, Elisabetta Leccardi e Mattia della Torre

Anche quest’anno un roster di campioni internazionali, poliedrico e proveniente da tutto il mondo: da Keegan Messing, canadese per ben due volte campione Grand Prix, campione nazionale nelle competizioni canadesi (nel 2022 e nel 2023) e vincitore del Trofeo Nebelhorn, oltre a medaglia d’argento Four Continents, a Polina Edmunds, californiana campionessa Four Continents e CS Usa Classic, oltre che due volte medaglia d’argento nelle competizioni statunitensi, fino a Michail Shaidorov, dal Kazakistan, medaglia di bronzo della prestigiosa Coppa di Cina 2023, due volte tra i migliori del Four Continents e per tre volte campione nazionale kazako (nel 2020, nel 2021 e nel 2023).