Bach e Vivaldi risuonano nel Tempio valdese di San Germano Chisone

Il Tempio valdese di San Germano Chisone ospiterà un concerto dell’Ensemble Frau Musika per Soli, Coro e Orchestra d’archi con le melodie di Bach, Purcell, Vivaldi e Händel.

“Siamo operativi sul territorio del Pinerolese dal 2015. Il nostro repertorio abituale è il barocco – spiega il direttore e fondatore dell’Ensemble Riccardo Bertalmio –. Nel 2016 e 2017 abbiamo eseguito un ciclo di 20 cantate di Bach, portandole in giro per le valli Chisone, Pellice e Germanasca, delle quali vi sono anche incisioni discografiche”.

A San Germano l’Ensemble si è già esibito nel 2016 e 2019 e ritornerà domani sera al Tempio Valdese alle 21, insieme all’orchestra Melodie d’Archi.

Di Johann Sebastian Bach verranno proposti il Concerto Brandeburghese n.3 in sol maggiore BWV1048 per Orchestra d’archi e la Cantata in mi minore BWV4 ‘Christ lag in Todesbanden’ per Soli, Coro e Orchestra d’archi.

Di Henry Purcell verrà eseguito Dido and Aeneas Z 626, Ouverture in do minore per Orchestra d’archi e di Antonio Vivaldi il Magnificat in sol minore RV 610 per Soli, Coro e Orchestra d’archi.

Infine, di George Friederich Händel si potranno ascoltare il Solomon HWV 67, l’arrivo della Regina di Sheba in si bemolle maggiore per Orchestra d’archi e il ‘Nisi Dominus’ (Salmo 126) in sol maggiore HWV 238 per Soli, Coro e Orchestra d’archi.

I cantanti solisti saranno i soprani Francesca Colucci, Ivana Negro e Silvia Prot, il contralto Stefania Balsamo, il tenore Fabio Furnari e il basso Luciano Fava.