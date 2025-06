Al via la terza edizione di "Un Grado e Mezzo": il festival diffuso tra le località alpine

Torna “Un Grado e Mezzo”, il festival dedicato ai temi del clima e dell’ambiente, con un’edizione 2025 che guarda alle terre alte come sentinelle del cambiamento climatico. Il Festival, realizzato dall’Associazione CentroScienza, si svolge nell’ambito delle Settimane della Scienza tra giugno e luglio in diverse località alpine, con un programma di incontri, dialoghi scientifici, esperienze immersive e attività educative per adulti, giovani e famiglie.

Il titolo del festival è un chiaro riferimento a quanto ribadisce da tempo la comunità scientifica e richiama il limite di 1,5°C stabilito dall’Accordo di Parigi per contenere il riscaldamento globale e ridurre i rischi più gravi della crisi climatica. L’edizione 2025 si inserisce in un anno particolarmente significativo: le Nazioni Unite lo hanno dichiarato Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai, sottolineando il ruolo cruciale delle montagne per il clima, la biodiversità e la vita umana.

Le montagne – con ghiacciai, riserve di neve, foreste e suoli – sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e allo stesso tempo essenziali. Le Alpi, in particolare, si stanno riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale, con impatti visibili sulla copertura glaciale, le nevicate, la disponibilità d’acqua e la stabilità ecologica. La montagna diventa così lente d’ingrandimento per osservare e comprendere la crisi climatica e per esplorare possibili strategie di adattamento e mitigazione.

I curatori scientifici Elisa Palazzi (climatologa) e Michele Freppaz (esperto di neve e suoli alpini) costruiranno diversi momenti di dialogo e confronto con il pubblico, insieme a Giorgio Vacchiano (ricercatore, docente di gestione forestale e divulgatore) e a Luca Mercalli (climatologo e giornalista scientifico).

Tra le attività proposte visite narrate al Museo della Montagna di Torino che terminano con una vista panoramica straordinaria, un’appassionante escape room a Bardonecchia tra enigmi, avventura e spirito di squadra e divertenti laboratori per bambini e famiglie a Gressoney-Saint-Jean!

Il festival vuole essere non solo uno spazio di informazione scientifica e sensibilizzazione, ma anche un richiamo all'azione e un invito a riconsiderare il nostro rapporto con l'ambiente, così che le nostre azioni siano il riflesso di una mentalità nuova, e possano fare la differenza.

Il Festival Un grado e mezzo è realizzato dall’Associazione CentroScienza Onlus nell’ambito delle Settimane della Scienza e promosso dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo di Regione Piemonte, con il Patrocinio di Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Partner Istituzionali: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di Gressoney La Trinité, Comune di Gressoney Saint Jean. Partner Culturali e Scientifici: Ordine dei Biologi Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, Museo Regionale di Scienze Naturali, Museo Nazionale della Montagna, Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale Lvia. Media Partner: TorinoScienza.it e Turismo Torino, Ufficio Stampa Maybe, Supporto Organizzativo: Associazione Solidarietà Insieme2010.

Per info: www.ungradoemezzo.it