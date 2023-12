Successo Solidale al Pranzo di Natale per gli Anziani di Collegno: 1.175,65 euro raccolti a Sostegno di GeniAut

Il Pranzo di Natale dedicato agli anziani della Città di Collegno si è concluso con un grande successo e un impegno significativo verso la solidarietà e l'inclusione sociale. L'iniziativa, organizzata nei 7 Centri di Incontro in Città ha coinvolto complessivamente 671 commensali, con momenti di gioia, condivisione e calore umano.

Tra i partecipanti al pranzo, 60 ospiti della RSA Maria Barbero hanno potuto godere di un pasto speciale, mentre 31 pasti sono stati consegnati a domicilio agli indigenti segnalati dal Consorzio Ovest Solidale o residenti in Villa Belfiore, grazie all'impegno prezioso dell'Associazione Base Charlye.

Oltre 40 volontari dell'Associazione C.S.K.S. COLLEGNO hanno servito gli ospiti lavorando instancabilmente, garantendo che l'evento fosse un momento memorabile per tutti i partecipanti.

Un aspetto particolarmente significativo dell'iniziativa è la raccolta di fondi, con un totale di 1.175,65 euro destinati all'Associazione GeniAut. Questa somma sarà utilizzata per finanziare un progetto innovativo di integrazione sociale delle persone neurodivergenti in contesti sportivi e ricreativi. In particolare, verranno organizzati corsi di arrampicata e ippoterapia, offrendo opportunità uniche per l'inclusione e il benessere delle persone coinvolte.

L'Associazione GeniAut si è dimostrata entusiasta di ricevere questo sostegno e si impegna a utilizzare i fondi contribuendo così a promuovere l'inclusione sociale e l'accettazione delle diversità nella comunità.

"Il pranzo di Natale continua ad essere un evento di valore sociale per le relazioni che si possono arricchire e scoprire ogni anno" spiega l'Assessora alle politiche sociali Maria Grazie De Nicola secondo la quale: "La presenza dei volontari di età diverse è molto positiva perché favorisce la conoscenza e il rapporto intergenerazionale così come la collaborativa partecipazione del personale comunale è espressione di attenzione e sensibilità anche in un momento di festa".