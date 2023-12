La Tav è realtà, al via lavori per il tunnel di base: entro il 2032 Torino-Lione in funzione. Cirio: "Processo irreversibile" [FOTO]

La Tav entrerà in funzione a fine 2032. A ribadirlo Maurizio Bufalini, direttore generale Telt, all'avvio ufficiale dei lavori a Chiomonte per il tunnel di base che collegherà Torino e Lione. Una data già nota, ma che oggi assume una particolare rilevanza perché si entra nel vivo del cantiere. "Parte finalmente - ha osservato Bufalini - anche il lato italiano. Oggi è una giornata epocale ed importantissima: con l'avvio dei lavori di questo cantiere si completa l'inizio dei lavori su tutta la Torino-Lione".