Nuovo layout per via Polizionano, arrivano 20 parcheggi in più per il quartiere

Da oggi, 5 maggio 2025, via Poliziano, nella zona a vocazione produttiva del quartiere Vanchiglietta, ha un nuovo assetto viario. L’intervento di ridisegno della carreggiata fortemente voluto dalla Circoscrizione 7 ha visto uno spostamento della sosta con l’introduzione di alcuni tratti di sosta a pettine alternata a sosta in linea, creando di fatto due morbide chicane a metà della via.

L’intervento avrà diverse ricadute positive: la nuova disposizione della sosta permette di ridurre la dimensione della carreggiata - in origine progettata per i mezzi pesanti a servizio delle industrie, e oramai sovradimensionata per il traffico attuale – rendendo più ordinata la fisionomia della strada e permettendo una riduzione delle velocità. Allo stesso modo le due chicane permettono di aumentare la sicurezza, riducendo l’effetto rettilineo della strada. La variazione dell’orientamento sosta ha anche permesso di aumentare il numero di posti auto, di circa una ventina.

“Un intervento di riordino a basso costo che va nella direzione della sicurezza stradale e che non penalizza l’utenza che vuole raggiungere in auto le attività della zona, di cui siamo particolarmente soddisfatti. Avere strade più ordinate e sicure è un nostro principale obiettivo” commenta il coordinatore alla Viabilità della 7, Giuseppe Piras.

“Tutta l’area sta vendendo nel tempo diversi interventi e altri sono in programma, per ridare piena dignità a un pezzo importante della nostra Circoscrizione. Continuiamo a insistere con l’amministrazione centrale anche per la manutenzione di via Ravina, che sappiamo abbia bisogno di un intervento importante” conclude il presidente del centro civico, Luca Deri.

"La segnaletica orizzontale e verticale era necessaria. Ora puntiamo a inserire nelle manutenzioni straordinarie il rifacimento dell'asfalto di via Poliziano e via Ravina" conclude il consigliere comunale dei Moderati, Simone Fissolo.