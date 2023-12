Banchetto natalizio del comitato Salviamo gli alberi di corso Belgio: "Quelle piante non si toccano"

I paladini degli alberi hanno allestito un banchetto natalizio nello spazio che ormai da tempo hanno occupato in segno di protesta. Si vendono principalmente semi da coltivare, come le carote o la maggiorana, ma anche pacchetti regalo al cui interno si possono trovare materiali e oggetti per il giardinaggio, il mondo delle piante e la manifattura artigianale.

I fondi raccolti sono destinati al comitato, per iniziative a sostegno della battaglia da che tempo vede gli ambientalisti in campo contro l'assessore Francesco Tresso . Intanto si aspettano le valutazioni di Gabriel Loris Beccaro , professore di Scienze agricole dell'Università, chiamato a valutare lo stato di salute degli alberi di corso Belgio.

Il banchetto di Natale sta anche 'sponsorizzando' l'incontro del 21 dicembre in corso Belgio 55. L'incontro, da come si legge sui volantini, promette "vin brulè e tisane in compagnia di musica dal vivo con il duo rockert unterwert, canti sociali e tanti doni artigianali a scelta per sostenere il comitato a difesa degli alberi". Perché qui nessuno pensa di mollare la battaglia neppure nel periodo delle feste: "Quelle piante non si toccano".