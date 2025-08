Pinerolo piange la competenza e la cortesia di Vittorio Cazzadori

Si è spento dopo una lunga malattia e domani, mercoledì 6, alle 15, il Duomo di Pinerolo ospiterà l’ultimo saluto a Vittorio Cazzadori, 87 anni. Commerciante di altri tempi, competente e cortese, lo scorso anno aveva festeggiato i 100 anni del negozio fondato da papà Arturo, all’angolo tra via del Duomo e via del Pino. Proprio in quella zona, al civico 25 di via del Duomo, Vittorio e sua moglie Luciana Biz erano tornati nel 2022.

Il negozio, nato per la vendita di materiale elettrico, aveva saputo evolversi negli anni. E ha vissuto i suoi tempi d’oro con la diffusione dei telefoni nelle case, come raccontava lo stesso Vittorio, lo scorso anno, in un’intervista a ‘Piazza Pinerolese’: “Ci sono stati anni in cui la gente non si accontentava più dei vecchi telefoni della Sip: tutti volevano in casa apparecchi nuovi con design più moderni. C’era la corsa a comprarli soprattutto per i regali di Natale. Il mercato stava esplodendo”.

L’entrata in scena della grande distribuzione e di Amazon hanno cambiato il modo di acquistare e in negozio spesso si facevano “acquisti minori”. Ma la sua competenza e gentilezza sono rimaste tali. Un saluto emozionato è stato pubblicato sulla pagina Facebook del negozio: “purtroppo Toio, ma per tanti il signor Cazzadori o semplicemente Vittorio… ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Voglio immaginarlo così, tra le montagne che tanto amava… ridendo e scherzando come solo lui sapeva fare… un pezzo di storia di Pinerolo se ne va ma sono certa rimarrà impresso nel cuore di tante persone… Ciao Toio… senza di te il negozio non sarà più lo stesso…”.