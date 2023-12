Volpiano, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

La seduta di lunedì 18 dicembre del Consiglio comunale di Volpiano ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026. In apertura il sindaco Giovanni Panichelli ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto che ha consentito di portare il provvedimento in votazione entro la naturale scadenza del 31 dicembre. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’aumento dei costi subiti dall'ente per servizi come lo scuolabus, la mensa, l’asilo nido e i centri estivi, che ha determinato la necessità di rivedere le tariffe.

«Abbiamo deciso - ha detto Panichelli - di procedere con gradualità e di tutelare le fasce più deboli in base al reddito Isee, mantenendo invariata la percentuale di copertura del servizio, pari al 61 per cento, con la restante parte dei costi finanziata tramite la fiscalità generale. Si è anche deciso di non intervenire sull’anno scolastico in corso ma soltanto dal prossimo anno».

L’assemblea ha fissato l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef allo 0,78 per cento e apportato alcuni correttivi all’Imu determinati da nuove disposizioni di legge. In seguito a quanto approvato, il bilancio di previsione 2024/2026 del Comune di Volpiano registra il punto di equilibrio a 18 milioni e 800mila euro, con entrate e spese correnti per 13,5 milioni di euro ed entrate e spese in conto capitale per 2,3 milioni di euro, e un indebitamento prossimo allo zero.

Il Consiglio ha inoltre nominato il nuovo collegio dei revisori dei conti per il prossimo triennio che risulta composto dai professionisti Paola Capretti (presidente), Ezio Perucca e Silvia Salviato.