Via Orvieto, blitz nel bar dello spaccio: finisce in manette un uomo di 31 anni che era scappato in bagno

I residenti avevano segnalato più volte la presenza di persone sospette e di attivià poco chiare, all'interno di quel bar. Tanto che, nei giorni scorsi, la polizia ha deciso di andare a controllare. E così, all'interno di un locale pubblico di via Orvieto gli agenti hanno effettuato un blitz in orario serale, trovando all'interno alcuni avventori.

Uno, in particolare, ha destato la loro attenzione: un cittadino marocchino di 31 anni che, appena li ha visti entrare nel bar, si è nascosto all'interno del bagno, dove però è stato raggiunto dalle forze dell'ordine. E' stato così trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 50 grammi e di una scatolina con all’interno 3 frammenti della medesima sostanza. Inoltre, a seguito dell’ispezione della parte esterna del condominio dove si trova il negozio, i poliziotti rinvenivano un panetto sigillato di hashish del peso di 100 grammi circa e la lama di un taglierino sporca di sostanza. Il tutto è stato sequestrato.

Il cittadino marocchino, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.