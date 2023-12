Concerto di Natale con Santa Pelagia Singers e The White Gospel Group

Serata d’eccezione a Santa Pelagia per chiudere la stagione musicale 2023 con il tradizionale appuntamento natalizio, interamente dedicato alla magia delle voci e al coro che si ritroveranno all’interno della cornice settecentesca della storica location, dedicata alla cultura e all’inclusione sociale, di via San Massimo 21.

Insieme si esibiranno i Santa Pelagia Singers, diretti da Iris Piovano con al pianoforte Riccardo Lo Gatto e il The White Gospel Group diretti da Enrico Rossotto che si uniranno in una serata speciale per creare un’incredibile sinfonia di voci.

Il primo è un coro giovanile, allevato e cresciuto all’interno del programma delle attività musicali proposte a Santa Pelagia mentre il secondo è un coro gospel, un nome di grande richiamo con 30 anni di esperienza, tra i più acclamati e conosciuti della scena musicale cittadina.

Due ensemble, ciascuno con la propria unicità e bellezza che condurranno il pubblico attraverso un ricco repertorio di canzoni gospel che esprimono gioia, speranza e gratitudine che si ispira alla rivisitazione dei migliori standard delle composizioni natalizie fino alle incursioni originali nei grandi classici della musica contemporanea.

In ogni caso, sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo in cui saranno protagoniste voci potenti e al tempo stesso vellutate che comporranno un quadro canoro pieno di ritmo, energia e passione per celebrare insieme la suprema gioia della musica e la sua condivisione con il pubblico.

I Santa Pelagia Singers nascono dal corso di canto corale, promosso dalla Fondazione OMI a Santa Pelagia ed è rivolto a chi è alla ricerca di un coro dinamico e moderno. Lo scopo del corso è cimentarsi nel canto polifonico e allo stesso tempo sperimentare l’importanza della collaborazione con gli altri ed imparare ad esprimersi artisticamente e musicalmente. Il corso annuale di 30 incontri a cadenza settimanale durante il periodo ottobre-maggio è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni ed è diretto da Valentina Lombardo.

Per info: info@operamunificaistruzione.<wbr></wbr>it