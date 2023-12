Jazz is Dead! torna nel 2024: doppio evento con Suzanne Ciani tra Torino e Milano

Jazz is Dead! festival, l'evento di Arci Torino, realizzato in collaborazione con Magazzino sul Po e con la direzione artistica di TUM Torino, torna nella primavera 2024 per celebrare la sua settima edizione.



Novità di quest'anno, Suzanne Ciani arriva in Italia per il festival Jazz is Dead di Torino e per la rassegna Inner_Spaces di Milano per una coproduzione Arci Torino, Museo Nazionale del Cinema e Fondazione Culturale San Fedele che firmano due date uniche. Ciani si esibirà in ciascuna delle due città proponendo una esibizione apposita e originale.

Sabato 6 aprile sarà al Cinema Massimo in una produzione originale Jazz is Dead! festival in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema, la serata prevede due distinti momenti: una sonorizzazione di materiale video proveniente dall'archivio del Museo e a seguire il live dell'artista con telecamere che riprenderanno e proietteranno sul grande schermo il lavoro delle mani dell'artista sul suo Buchla, lo strumento elettronico iconico che caratterizza la proposta artistica di Ciani, frutto del genio dei sintetizzatori Donald (Don) Buchla.

Lunedì 8 aprile sarà invece a Milano per una performance in quadrifonia presso l'Auditorium San Fedele per l’edizione primaverile di Inner_Spaces, la rassegna di musica elettronica e arti audiovisive da oltre dieci anni punto di riferimento milanese per la sperimentazione e la ricerca interdisciplinare.

Per info: jazzisdeadfestival.it; sanfedele.it