Sacra di San Michele: la biblioteca per la prima volta aperta alle visite

Per la prima volta, la Biblioteca della Sacra di San Michele si svela in un percorso esclusivo interamente dedicato ai suoi tesori. Venerdì 19 settembre alle ore 15 la biblioteca apre le sue porte ad un percorso straordinario nel cuore nascosto dell’abbazia tra registri, manoscritti e parole scolpite nella memoria. Accompagnati da una guida esperta, entrerete in un luogo dove il tempo sembra fermarsi. Si potranno sfogloiare i registri dei visitatori dall’800 a oggi, scoprendo nomi, firme e calligrafie che raccontano secoli di storia, ma anche ammirare manoscritti rari e ascolterete la lettura di passaggi che ancora oggi emozionano. Un’esperienza di due ore, al termine dell’evento, sarà possibile visitare la Sacra in autonomia. È obbligatorio l’acquisto online del biglietto a seguente link: https://www.ticketlandia.com/m/event/biblioteca-segreta

La visita alla Sacra di San Michele

La Sacra di San Michele accoglie i numerosi visitatori che desiderano ammirare la bellezza di questo luogo millenario con un orario che da marzo a ottobre è dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 17,30. La domenica dalle 10,45 alle 17,30. Una delle novità del 2025 è la nuova biglietteria, situata appena oltre il Portone di Ferro. Da qui, i visitatori possono intraprendere un percorso di visita circolare che include un nuovo camminamento panoramico. Questo cambiamento ha reso il tour della Sacra più fluido e circolare e offre una vista spettacolare su Sant’Ambrogio e Torino, aggiungendo un tocco di magia all’esperienza di visita. Un’esperienza indimenticabile che permette di immergersi nella storia, nell’architettura e nel paesaggio unico di questo luogo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Sacra di San Michele www.sacradisanmichele.com