Chivasso festeggia un altro trionfo: dopo Pecco Bagnaia, ecco Sophia Berto e Nikita Perotti

Il sogno che inseguivano è iniziato a realizzarsi: dopo il trionfo a Ballando con le stelle in cui si sono aggiudicati il torneo “Ballando con te”, i giovani ballerini chivassesi Sophia Berto e Nikita Perotti, torneranno sabato prossimo su Rai Uno, hanno fatto tappa in Calabria nei giorni scorsi e nei prossimi mesi li attende New York con il Fini Dance Festival Summer Intensive.

Oggi, 21 dicembre, Sophia e Nikita, accompagnati dall’insegnante Laura Ullio dell’associazione Dance Abc Dance, sono stati accolti con entusiasmo nel loro Comune dal sindaco Claudio Castello e dall’amministrazione comunale. “Siete l’orgoglio di Chivasso in tutta Italia e con la vostra bravura saprete confermare ed accrescere una carriera alimentata dalla passione, dal talento e dalla preparazione” ha detto il primo cittadino a Sophia e Nikita, complimentandosi per il loro successo e omaggiandoli con il gagliardetto e la medaglia della città.

Il sindaco Castello ha poi rimarcato come la popolare trasmissione di Milly Carlucci continui a suscitare grande interesse tra i chivassesi per la partecipazione di un’altra concittadina speciale come Simona Ventura, impegnata nella finalissima di sabato prossimo, in coppia con Samuel Peron.

Prima dell’exploit in tv, Sophia e Nikita sono stati campioni italiani di latin show nel 2021, e finalisti al campionato assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva negli ultimi 2 anni.