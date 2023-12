A Torino Babbo Natale diventa un clochard addormentato tra le vetrine di lusso [FOTO]

A Torino Babbo Natale diventa un senzatetto addormentato sotto i portici di via Roma. È questa l'ultima installazione dell'artista Andrea Villa, che ha voluto mettere un manichino di Santa Claus, avvolto nelle coperte in una giaciglio di fortuna, nella nota via dello shopping di lusso e luogo di rifugio di molti "homeless" torinesi.