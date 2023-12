Keanu Reeves con la sua band protagonista sul palco delle Ogr

Sarà 30 giugno nella Sala Fucine delle OGR Torino il giorno da segnare sul calendario per ascoltare dal vivo il progetto musicale di uno degli attori più iconici del panorama internazionale, che nasce nel 1991 tra giovani amici che suonano in garage e resta inattivo per anni, fino all’arrivo della pandemia che ha permesso agli storici amici di riunirsi e produrre finalmente nuovi pezzi.

Il ritorno ufficiale del trio rock è avvenuto nel – a più di 20 anni dalla loro ultima esibizione insieme – con la prima esibizione al festival BottleRock Napa Valley con un set che ha suscitato elogi sia da parte dei fan che della critica, incluso il debutto dal vivo singolo "Everything Turns Around", ufficialmente rilasciato il 19 luglio.

Nell’ottobre del 2023 è uscito Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, il nuovo album della band, che attualmente sta portando avanti il suo tour USA e che la prossima estate inizierà quello europeo che toccherà anche l’Italia.