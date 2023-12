Sotto l'albero la solidarietà operaia: dalle Carrozzerie Mirafiori soldi e cibo per i colleghi della Lear di Grugliasco [FOTO]

Parlare di "lieto fine" è ancora prematuro, ma di sicuro - dopo i mesi di sofferenza - l'accordo sulla cassa integrazione per il 2024 ha aperto a uno spiraglio di speranza più roseo, per i quasi 400 lavoratori Lear.

La raccolta di solidarietà

Ma la loro storia, insieme alle altre vertenze ancora aperte sul territorio, è legata anche a un'iniziativa di solidarietà che ha scaldato i cuori e che proprio nei giorni scorsi ha vissuto il suo momento conclusivo: nel momento dello sciopero, che andava a erodere uno stipendio già indebolito dalle giornate in cui si incrociavano le braccia, i sindacati di Fim, Fiom e Uilm hanno lanciato un appello. Una raccolta: di fondi, ma anche di beni alimentari per dare una mano agli operai.

La fiaccolata di martedì sera

E se ieri sera si è tenuta una fiaccolata di solidarietà verso i lavoratori Lear, insieme a quelli di Te Connectivity di Collegno, la consegna dei beni raccolti con la colletta si è invece realizzata pochi giorni fa.

Soldi e beni di prima necessità

"Come tre sigle Fim, Fiom, Uilm, dopo il volantinaggio davanti ai cancelli della Porta 2 di Mirafiori - spiega Gianluca Rindone, delegato della Uilm - abbiamo riempito 5-6 macchine di alimentari. E abbiamo superato i 2000 euro dal punto di vista economico. Ma tutto era a offerta libera: ciascuno ha messo quel che poteva. Chi un euro, chi 5, chi dieci. La solidarietà della Carrozzeria però si è fatta sentire: farina, pasta, latte, omogeneizzati per bambini, pannolini. Abbiamo cercato di pensare a tutti, anche a quelle famiglie in cui, magari, marito e moglie lavorano in fabbrica".



La consegna è stata già effettuata in due giornate diverse. "Abbiamo dovuto trovare il momento giusto, anche per la cassa integrazione che ha interessato la Carrozzeria, per andare davanti ai cancelli della Lear di Grugliasco".