Sala Rossa: nel 2023 Paolo Damilano il più assente, il Radicale Viale il più presente

Risalendo al contrario la classifica conquistano il secondo posto in negativo il primo cittadino (30 presenze), mentre il terzo va all'esponente e parlamentare del Carroccio Maccanti (32). Quarto per numero di assenze il consigliere di Forza Italia ed assessore regionale Andrea Tronzano (47). Numeri bassi di presenza, tuttavia da considerarsi normali dato i ruoli di peso che svolgono a livello comunale, regionale e nazionale, che li portano spesso ad essere impegnati su fronti complessi.

I più presenti

E per chi “bigia” i lavori dell’aula, c’è invece chi ha piantato le tende in Sala Rossa. È il caso del capogruppo dei Radicali Silvio Viale, presente a 622 Consigli Comunali e Commissioni. A conquistare il secondo posto per impegno il capogruppo comunale del M5S Andrea Russi (581), mentre terza e quarto si piazzano i due esponenti di Torino Bellissima Silvia Damilano (533) e Pietro Abbruzzese (498).