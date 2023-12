Galleria Subalpina: concluso il restyling dell'iconico edificio storico

Completati i lavori di restyling e riqualificazione della Galleria Subalpina a cura di Reale Compagnia Italiana

L'iconico edificio storico di Torino, situato nel centro della città, tra piazza Castello e piazza Carlo Alberto è uno dei tradizionali luoghi di ritrovo per la cittadinanza, è stato oggetto di diverse attività di rinnovamento avviate all’inizio del 2023 per mettere in risalto la sua unicità ed autenticità all’interno di una più ampia strategia di riposizionamento dell’asset.

I lavori hanno interessato i marmi, le aree verdi ed i dehors della Galleria, oltre all’impianto di illuminazione.

Sono stati restaurati in particolare gli iconici marmi e bassorilievi; sono state valorizzate le fioriere e sono state sostituite interamente le lampade con nuovi elementi a risparmio energetico; sono inoltre stati scelti e posati nuovi arredi per i dehors, oltre a nuove panche ad uso pubblico.

Con la conclusione dei lavori di restyling si completa il progetto volto a ridare lustro ad uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi di Torino, un salotto rinnovato che si prepara ora ad una nuova vita, con una nuova immagine, un nuovo logo ed un sito web dedicato, volti a rafforzare il suo fondamentale ruolo di storico punto di riferimento per la comunità ed i torinesi.

Il progetto di rinnovamento di Galleria Subalpina è stato curato da Recchi Engineering e +Studioarchitetti.