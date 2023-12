Processo crollo gru via Genova: Comune e sindacati edili ammessi come parti civili

Processo via Genova: Comune e sindacati edili ammessi come parti civili (foto d'archivio)

Nuova udienza questa mattina in tribunale a Torino del processo per il crollo, il 18 dicembre 2021, della gru in via Genova che costò la vita 3 montatori specializzati, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto 52 e Marco Pozzetti 54, impegnati in lavori di ristrutturazione della facciata di un palazzo.

Nel crollo rimase ferito anche una persona che stava passando in auto. Nel corso dell’udienza, oltre ai familiari delle vittime, e’ stata ammessa la costituzione di parte civile di Comune di Torino, Feneal Uil, Fillea Cgil e dell’associazione Sicurezza e Lavoro e successivamente il giudice ha emesso decreto di citazione di 6 responsabili civili, le tre aziende coinvolte nell’accaduto e le 3 compagnie di assicurazione. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 28 febbraio.

Nel processo figurano imputate 5 persone con l’accusa di lesioni e omicidio colposo e disastro colposo. All’origine della tragedia, secondo gli accertamenti della procura, ci sarebbero omissioni e superficialità nei controlli. Una prima udienza si era già tenuta lo scorso settembre ed era stata aggiornata a oggi: “Il termine concesso dal giudice per la citazione dei responsabili civili confidiamo permetta il risarcimento delle parti offese che è quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi tre mesi”, hanno sottolineato Saverio Rodi e Angelo Panza, legali uno degli imputati.

"Siamo soddisfatti - sottolinea Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro - per l'ammissione della nostra costituzione come parte civile e ci auguriamo che le persone fisiche ottengano nel più breve tempo possibile un giusto risarcimento e che il processo possa procedere speditamente e venga fatta presto piena chiarezza e giustizia per una tragedia che ha colpito tutta la comunità torinese e non solo".

"Oggi sono stato in aula per testimoniare la vicinanza del sindacato ai familiari delle vittime - aggiunge Claudio Papa di Feneal Uil - e per ribadire la richiesta di giustizia in un processo che ci auguriamo si concluda rapidamente”.

“Purtroppo quei 3 lavoratori non ci sono più e non possiamo restituirli ai loro cari, ma abbiamo scelto di seguire questo processo come parte civile - conclude Massimo Cogliandro, segretario Fillea Cgil - per dare un segnale forte alle imprese. Ci sono troppe morti e troppi infortuni in edilizia, ai quali serve dare risposte concrete, in termini di formazione e controlli preventivi, ma anche in fase sanzionatoria e processuale. Ci aspettiamo giustizia per gli operai morti nel crollo della gru e per tutte le vittime del lavoro".