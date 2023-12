Incendi boschivi in val Chisone e valli di Lanzo, Uncem Piemonte: "Paesi ancora senza elettricità"

"Uncem ringrazia le donne e gli uomini di Aib-Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, dell'intero Sistema di Protezione Civile che da trenta ore stanno operano in Val Chisone e nelle Valli di Lanzo in particolare su diversi fronti di incendio boschivo. L'emergenza climatica attanaglia le montagne - chi lo nega e dice che è tutto naturale con Uncem ha finito di parlare. I roghi si intensificano con siccità e - come affermato dal Sindaco di Ceres, Davide Eboli, membro della Giunta Uncem Piemonte - la mancanza di pianificazione, gestione, certificazione di troppe superfici forestali, in stato di abbandono, in particolare dim proprietà privata, è un problema gravissimo. Che aumenta il rischio incendi e dissesto. Occorrerà intervenire applicando il Codice forestale dove si parla di interventi in sostituzione dei proprietari terreni che non si occupano del bosco. L'abbandono è un danno gravissimo. Il bosco non gestito è esposto a incendi in modo esponenzialmente più forte. Chi non gestisce il bosco va sanzionato. I Sindaci stanno facendo tutto il possibile, contro incendi e prima ancora contro l'abbandono dei versanti. Ora attuiamo d'intesa con le Regioni l'articolo 12 della legge forestale, ancor più necessario di fronte alla crisi climatica che viviamo".



Lo affermano Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.



Uncem, d'intesa con i Sindaci, è in contatto anche con E-Distribuzione che sta intervenendo - confidiamo in tempi rapidissimi - per dare energia elettrica a Comuni delle Valli di Lanzo, come Fiano, Vallo, Varisella ove manca ancora la rete.