Allenarsi con i rulli per bici: un buon modo per fare attività anche in inverno

Ci sono diversi modi per poter fare attività fisica in casa, così da non fermarsi mai nemmeno in inverno. Pensiamo per esempio a tutti quegli attrezzi quali tapis roulant, cyclette o step che permettono di rimanere in forma anche quando non si ha voglia di uscire.

Tra i metodi più divertenti e popolari, specie per chi ama il ciclismo, è possibile trovare i rulli per bici. Vediamo cosa sono e perché usarli.

Cos'è un rullo per bici e a cosa serve

Trasformare la propria bici in un mezzo per praticare attività indoor senza acquistare ulteriori attrezzi è possibile. I rulli per bici non sono altro che strumenti che permettono di allenarsi in casa come se si fosse su strada, in modo comodo e sicuro. In sostanza, si posizionano al posto della ruota posteriore della bici, fissati al telaio oppure sotto entrambe le ruote per simulare la pedalata. Ne esistono di diversi tipi, prezzi e caratteristiche, dagli entry level a quelli più sofisticati. Tutti, però, hanno in serbo per chi li usa diversi benefici.

Vantaggi e benefici

Usare i rulli non è una passeggiata e non ha nulla a che vedere con l'andare in cyclette. La fatica si deve per lo più alla posizione che viene mantenuta per più tempo e ai liquidi che si perdono a causa dell'elevata sudorazione.

Essendo un allenamento indoor bisogna quindi avere sempre a portata di mano moltissima acqua e degli asciugamani per asciugare il sudore, ed è anche più opportuno indossare capi più leggeri rispetto a quelli usati per le uscite in strada. Fatta questa premessa, tuttavia, l'allenamento con i rulli per bici è vantaggioso sotto diversi punti di vista.

Usare i rulli permette di allenarsi in qualsiasi stagione

Inutile dire che il primo vantaggio che deriva dall'uso dei rulli è quello di potersi allenare in casa, mantenendo costanti i progressi anche durante la stagione invernale quando la voglia di uscire e le condizioni meteo non sono proprio le più adatte all’aperto.

Usare i rulli è divertente

Esistono alcuni prodotti che danno la possibilità di svolgere allenamenti interattivi che, grazie all'uso di app, possono simulare le uscite su strada in modo davvero divertente e realistico. Grazie alla tecnologia si può quindi pedalare come all'aria aperta, da soli e persino in compagnia di altri amici con i quali competere.

Usare i rulli aiuta a migliorarsi

Allenarsi con i rulli è un buon modo per migliorare la propria tecnica di pedalata. Alcuni prodotti, infatti, hanno delle funzionalità avanzate che permettono di focalizzarsi su specifici aspetti. Il fatto, poi, di non doversi fermare a semafori o per via del traffico aiuta a mantenere sempre alta la concentrazione sull'allenamento, rendendo il tutto ancora più efficace e sicuro.

Attenzione agli errori!

Spesso i ciclisti pensano che l'allenamento sui rulli sia un'aggiunta al proprio programma di preparazione, forse perché il suo praticarsi in casa lo fa apparire erroneamente come meno faticoso. In realtà, si tratta di un allenamento talvolta anche più pesante rispetto a quello su strada tanto che richiede dei tempi di recupero più lunghi e una maggiore idratazione. Per questo motivo è necessario idratarsi tantissimo durante la sessione e non pianificarne una seconda a poca distanza dalla prima.