Strade, arredo urbano, segnaletica, giardini...il bilancio del restyling di Vanchiglietta

Strade, marciapiedi, arredo urbano, segnaletica, giardini e non solo: sono molti gli interventi realizzati negli ultimi mesi a Vanchiglietta e che hanno interessato diversi punti del quartiere. La Circoscrizione 7 di Torino ha annunciato il loro completamento, che segna un restyling importante sotto diversi punti di vista.

Tutti gli interventi

Nello specifico, gli interventi hanno riguardato la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e la sostituzione di alcune panchine in lungo Po Machiavelli, il rifacimento dei marciapiedi, la riasfaltatura del controviale e l'eliminazione delle barriere architettoniche in corso Tortona, la riapertura dell'area giochi del “Giardino del Tubo” e la piantumazione di 14 nuovi alberi di carpine nero in corso Brianza, l'allargamento della banchina lato fiume per consentire il passaggio di pedoni e biciclette in sicurezza in lungo Dora Voghera all'altezza del “curvone” su corso Belgio, la piantumazione di 4 nuovi ippocastani in piazza Toti, la riasfaltatura dopo la sostituzione dei binari del tram in corso Belgio e ponte Sassi, la sostituzione di alcune panchine e la posa di nuovi cestini per i rifiuti in lungo Po Antonelli, piazza Chiaves, corso Brianza e corso Chieti e la razionalizzazione dei parcheggi in lungo Po Antonelli angolo corso Belgio.

La soddisfazione della Circoscrizione 7

Quanto fatto soddisfa pienamente la Giunta della Circoscrizione 7: “Abbiamo – hanno dichiarato il presidente Luca Deri e i coordinatori Marta Sara Inì e Giuseppe Piras - la massima attenzione per il territorio e per la qualità della vita dei cittadini. Gli interventi realizzati vanno in questa direzione investendo sul verde, sull’arredo urbano, sulle strutture dedicate ai bambini e sulla rimozione delle barriere architettoniche”.