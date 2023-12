Da Aurora all'Ilva di Taranto in bici: il viaggio di un fotografo in mostra al Circolo Antonio Banfo di Barriera

Nel 2020 vi avevamo raccontato ToTa – Torino Taranto sola andata: l'avventura di Domenico Grossi, fotografo professionista che, dal suo studio in via Cuneo 5/bis nel quartiere Aurora, era partito in bicicletta con l'obiettivo di raggiungere l'Ilva di Taranto e incontrare il comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti in segno di solidarietà.

Una mostra al Circolo Banfo di Barriera e un libro

A più di 3 anni di distanza dall'impresa, una mostra fotografica restituisce tutti i significati del viaggio on the road intrapreso utilizzando solamente una bicicletta, una macchina fotografica e il pupazzetto “TaTo”. L'esposizione, curata da Rosy Togaci Gaudiano e Hanane Makhloufi, è ospitata al Circolo Antonio Banfo – Laboratorio della Cultura di via Cervino 0 (nel cuore di Barriera di Milano) ed è aperta da lunedì al sabato; ToTa, inoltre, è diventato anche un libro.

Gli scatti

Le immagini sono state scattate da Grossi in segno di riconoscimento per l'ospitalità offerta dalle persone e dalle famiglie incontrate. Della mostra fanno parte 15 ritratti, con un allestimento “double-face” studiato appositamente per essere visibile sia dall'interno che dall'esterno. Lunedì 8 gennaio, dalle 15 alle 18, è previsto un appuntamento speciale con la presenza del protagonista, pronto a raccontare tutti i retroscena del viaggio.