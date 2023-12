Capodanno al mercatino "Villaggio Magie di Natale": a Loano è iniziato il conto alla rovescia

Capodanno in arrivo anche al mercatino "Villaggio Magie di Natale" in piazza Italia a Loano. Il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente sarà aperto fino a domenica 7 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19) con tutto il centro loanese che sarà contemporaneamente animato da una serie di eventi.

La marcia di avvicinamento all'ultimo giorno dell'anno partirà il 30 dicembre con "Aspettando Capodanno", dalle 16.00 al via una serie di appuntamenti: musica itinerante con "Tribal Delight", animazione itinerante con "Studium Dance & Moviment", concerto con i "Gumbu de Loa" in Orto Maccagli, concerto in via Ghilini con "Anna Marino", concerto in via Stella con "Just Play", Baby Dance in piazza Italia mentre dai Mercatini Natalizi trasmetterà in diretta "Radio Onda Ligure".

Il 31 dicembre appuntamento con "Capodanno in piazza": dalle 21 musica ai Mercatini Natalizi con DeeJay, dalle 21.30 in Orto Maccagli con "Amarcord Band", dalle 21.30 in via Ghilini con "The Barnowls" e dalle 22.30 in piazza Italia con i "Divina". Il 1° gennaio sarà invece il gran giorno dello spettacolo pirotecnico, a partire dalle 18.00, presso il Molo Kursaal.