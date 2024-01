Matilda nasce al Sant'Anna allo scoccare della mezzanotte. E 12 minuti dopo, al Maria Vittoria, ecco Anastasia: Torino coccola i nuovi arrivati

Un minuto dopo la mezzanotte, secondo più, secondo meno. Non ha voluto aspettare un attimo di più, Matilda, per conoscere i suoi genitori e dare il benvenuto al 2024. E' successo all'ospedale sant'Anna di Torino, nel reparto di Ostetricia 2A. Pesa 2900, nata da parto spontaneo, la mamma è italiana, ha allattato al seno, non ha usato la peridurale. Lei è la prima figlia della coppia.

L'ultimo nato del 2023 è stato invece Nicholas, arrivato alle 21:03 della notte di San Silvestro: pesa 3140, è il secondo figlio della coppia.

Sant'Anna primo in Italia

L'ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna si conferma anche quest'anno il primo in Italia per numero di parti e di nascite.

Durante il 2023 i parti nel presidio Sant'Anna sono stati oltre 5.630, di cui il 97% sono stati parti singoli, 153 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 5.798 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei 3.981 neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall’OMS per favorire l’allattamento al seno. Nel 2022 i parti erano stati oltre 6400 per 6590 nascite.

Al Maria Vittoria arriva Anastasia

Dodici minuti dopo la mezzanotte, invece, mentre nelle strade e nelle piazze ancora si festeggiava l'arrivo del nuovo anno, ecco la gioia più grande che Anastasia, due chili e 865 grammi, ha voluto dare ai suoi genitori, venendo al mondo all'ospedale Maria Vittoria, della Asl Città di Torino.



Nel corso del 2023 i nati negli Ospedali dell’ASL Città di Torino sono stati 1067 all’Ospedale Maria Vittoria e 928 all’Ospedale Martini.