Inizio 2024 “di fuoco” a Porta Palazzo: in via Priocca incendiato un altro bidone dei rifiuti

Porta Palazzo ha iniziato il 2024 così come aveva finito il 2023: all'insegna del fuoco. Nella serata di ieri, in via Priocca all'altezza del civico 25/a, è stato infatti incendiato un altro bidone dei rifiuti.

L'incendio

Non accennano a fermarsi, dunque, i misteriosi episodi che vedono coinvolti i contenitori della raccolta differenziata porta a porta posizionati in strada e in attesa di essere svuotati: “Il fatto è avvenuto intorno alle ore 20 e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco” raccontano i residenti.

Nessun danno ad auto ed edifici

L'ultimo incendio era stato segnalato in via La Salle nella notte tra il 30 e il 31 dicembre: questa volta, fortunatamente, le auto parcheggiate e gli edifici circostanti non hanno subito alcun danno.