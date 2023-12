Porta Palazzo, ancora fuoco in strada in via La Salle: coinvolti bidoni dei rifiuti, auto e palazzi

Fuochi nella notte della vigilia di San Silvestro: potrebbe essere questo il titolo per descrivere quanto avvenuto poche ore fa in via La Salle a Torino. Purtroppo, però, non si tratta di uno spettacolo pirotecnico ma dell'ennesimo incendio in strada appiccato da ignoti in circostanze tutte da decifrare.

L'incendio di via La Salle

A poche settimane di distanza dall'ultima volta, con la presenza di una bombola del gas fortunatamente vuota, un altro episodio identico ai precedenti è tornato a “scuotere” la strada adiacente a piazza della Repubblica e al mercato di Porta Palazzo, con i residenti esasperati. A essere andati a fuoco, anche questa volta, sono stati i bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti, tre auto parcheggiate, la facciata di un palazzo e un portoncino di ingresso al civico 5.

Residenti esasperati

Nonostante le ripetute denunce, poco o nulla si è mosso: “Questa notte – commenta ironicamente Ivano Podestani, tra gli autori delle numerose segnalazioni – ci hanno fatto gli auguri di buon anno in anticipo”.