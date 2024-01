Centro di Nichelino vandalizzato, opposizioni all'attacco: "Inaccettabile sia successo per due Capodanni di seguito"

La vicenda del centro storico di Nichelino vandalizzato per il secondo Capodanno di fila, oltre a sollevare l'indignazione dei cittadini e degli esponenti delle giunta Tolardo, ha scatenato anche le forze di opposizione in Consiglio comunale, con M5S e FdI pronte a dare battaglia e a presentare mozioni nel primo appuntamento del nuovo anno.

Polvere: "Assurdo quanto è successo"

Francesca Polvere non ha usato giri di parole: "A grandi comunicati corrispondono grandi figuracce quando i comunicati o sarebbe meglio chiamarli impegni con i cittadini vengono disattesi come in questo caso. Ma si sa l' impunità in questa Città è il passaporto per tutto e tutti", ha dichiarato l'esponente di Insieme per Nichelino. "È assurdo però che NESSUNO paghi! E non mi riferisco soltanto ai vandali".

E poi aggiunge: "Qualche testa prima o poi salterà o lasciamo che paghino il conto soltanto i cittadini onesti e rispettosi? Un episodio simile NON PUÒ e NON DEVE ripetersi per due anni consecutivi! Questo ha generato un clima di sconforto e rassegnazione come mai visto prima". Francesca Polvere chiude attaccando in modo diretto la giunta comunale: "Evidentemente esistono 2 Nichelino: una per la comunicazione social dove tutto è fantastico e una reale. A voi la ricerca delle differenze, a me sono tutte molto chiare". FdI e M5S annunciano battaglia

E nel mirino sono finite la mancanza di un presidio fisso nel cuore della città per evitare il ripetersi di quanto successo nel 2023 e l'assenza di telecamere in piazza Di Vittorio. E adesso le minoranze annunciano battaglia nel prossimo Consiglio comunale.

Rocco di Vito del M5S è stato durissimo: "E' inaccettabile che un'amministrazione permetta questo scempio, la prevenzione richiede un impegno e una pianificazione fatti in anticipo. E così ci ritroviamo con questa devastazione a distanza di un anno da altri episodi analoghi".