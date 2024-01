Moncalieri, brutto incidente in strada Carignano: quattro veicoli coinvolti e due persone ferite

Lo scontro tra le prime due auto ne ha coinvolte altrettante e per lunghi momenti la circolazione in strada Carignano è rimasta interrotta: è quanto è successo nella mattina di oggi, giovedì 4 gennaio, a Moncalieri, un incidente che ha prodotto anche due feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

Due feriti non gravi

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9,30 e sul posto, oltre ai sanitari del 118, è giunta anche la Polizia locale, che adesso sta lavorando per capire la dinamica di quanto è capitato. Dalle prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da uno scontro frontale tra due auto, forse generato da un'inversione di marcia azzardata da parte di uno dei due conducenti, un scontro che avrebbe poi interessato le altre due vetture arrivate subito dopo.

Indaga la Polizia locale

Alcuni testimoni e le telecamere di zona potrebbero aiutare a fare chiarezza sulle ragioni che hanno prodotto il sinistro.