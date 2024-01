Il comitato 'Torino per Gaza' di fronte alla Rai chiede solidarietà per le morti dei giornalisti

Solidarietà ai giornalisti uccisi a Gaza dagli attacchi israeliani: è ciò che nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, il comitato 'Torino per Gaza' ha richiesto alla Rai di via Verdi. In presidio di fronte alla sede regionale dalle ore 14, i manifestanti hanno piantato bandiere palestinesi e denunciato il silenzio in merito della TV di stato.

Oltre 100 giornalisti uccisi da inizio conflitto