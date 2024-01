Speed Book Date: cinque autori si sfidano, dieci minuti per presentare il proprio libro al pubblico

Nel corso dell’evento cinque autori presenteranno e discuteranno delle loro opere con venti lettori, in modalità speed date: al suono del campanello via ad un nuovo tavolo, ad un nuovo libro.

Ogni autore avrà a disposizione dieci minuti per illustrare le caratteristiche del proprio romanzo e rispondere alle domande dei lettori che, di volta in volta, si siederanno al suo tavolo.

La formula dello speed date, che ha trovato nel tempo numerose applicazioni anche in ambito letterario, nel caso di questa iniziativa si differenzia grazie alla modalità di interazione diretta fra scrittore e lettore. Per una volta non saranno dunque gli editori o le librerie a intermediare gli autori, ma loro stessi in prima persona a raccontare e a raccontarsi direttamente ai potenziali fruitori delle loro opere.