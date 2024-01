"Craciun fericit": l'Epifania si è portata via tutte le feste cattoliche, ma oggi si celebra il Natale ortodosso

L'Epifania tutte le feste (cattoliche) si è portata via, come recita un famoso detto, ma se molti oggi disfano l'albero, dopo che è passata la Befana, per altrettanti è un giorno di festa.

Il 7 gennaio, infatti, si celebra il Natale ortodosso. Un momento attesissimo dalle numerose comunità romene e moldave del nostro Paese, che hanno tantissimi esponenti anche nella provincia di Torino e in Piemonte.

Se il Natale per i cattolici è da sempre il 25 dicembre, da cosa deriva la differenza di date? Tutto dipende da Papa Gregorio XIII, che nel 1582 stabilì con la bolla «Inter gravissimas» di modificare il calendario definito sotto Giulio Cesare nel 46 avanti Cristo: e cancellare, quell’anno, i giorni fino al 15 ottobre. Da svariati secoli astronomi e matematici, a partire dal Tolomeo (nel II secolo dopo Cristo), avevano fatto notare gli errori del calendario «giuliano» dei tempi di Cesare, con relativo slittamento dell’equinozio di primavera, e sollecitato una correzione che fu infine affidata da Papa Gregorio ad una commissione di studiosi: era nato il calendario «gregoriano» che ancor oggi è seguito da gran parte dei Paesi del mondo.