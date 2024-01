Un aiuto per chi non può pagare l'affitto nelle case popolari: al via le prenotazioni per il Fondo Sociale 2024

Al via le domande per ottenere un contributo per pagare l'affitto all'Atc per chi ha problemi economici

Prende il via oggi, lunedì 8 gennaio, la raccolta delle domande per il fondo sociale regionale, destinato agli inquilini di case popolari che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte a tutte le spese in bolletta. Chi risiede a Torino e nell’area metropolitana può prenotare un appuntamento agli sportelli Atc del Piemonte Centrale per far domanda del contributo che copre la morosità maturata nel 2023.

I requisiti per averne diritto

Per potervi accedere occorre essere regolari assegnatari di una casa Atc, essere in possesso di un indicatore ISEE 2024 non superiore a 7.086,94 euro e versare entro la scadenza del 29 marzo 2024 la quota minima stabilita dalla Regione. L’importo della quota, pari al 14% del reddito (e comunque non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero), da quest’anno deve essere calcolato sulla "Somma dei redditi dei componenti del nucleo" indicata nella certificazione ISEE 2024 e non più nella certificazione unica dei redditi, come avveniva in precedenza. Tutte le persone interessate sono quindi invitate a dotarsi appena possibile dell'ISEE 2024, richiedendo l’appuntamento per il rilascio della certificazione (gratuita) a un Caf.

"La semplificazione delle modalità di accesso al fondo sociale e lo stanziamento di circa 5 milioni in più da parte della Regione sono iniziative molto importanti. L’invito che rivolgo ai nostri inquilini - dichiara Emilio Bolla, presidente dell’Atc del Piemonte Centrale – è di verificare subito i requisiti e prenotare un appuntamento per richiedere il contributo (dopo aver acquisito la certificazione Isee), che rappresenta un aiuto fondamentale per i nuclei più fragili. Il perdurare della crisi economica e i sensibili incrementi del costo dell’energia hanno determinato maggiori difficoltà per molte famiglie, per cui ci attendiamo un ulteriore aumento delle domande, dopo quello già registrato lo scorso anno".

Nel 2023 erano state 6102 le famiglie richiedenti

Nel 2023 sono state 6.102 (su un totale di 25.566) le famiglie che vivono in case Atc a Torino e nell’area metropolitana a presentare domanda di fondo sociale; nel 2022 erano state 5.355.

Per far domanda di accesso al fondo sociale è necessario fissare un appuntamento telefonando ai numeri 011.3130504 o 011.3130302 (lunedì-giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12) oppure scrivendo all'indirizzo e-mail prenotazionifondo@atc.torino.it indicando nome, cognome, numero di matricola e un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati.